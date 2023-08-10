صحيفة ألمانية: زيادة إيرادات روسيا رغم العقوبات انتصار لها و"إشارة مقلقة" لواشنطن والاتحاد الأوروبي
Sputnik
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أفادت صحيفة Handelsblatt نقلا عن حسابات "بلومبيرغ" أنه على رغم العقوبات ضد روسيا، ازداد دخلها من صادرات الطاقة بنسبة 5.3% في يوليو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووصف صحفيو Handelsblatt الزيادة في الإيرادات بأنها انتصار مرحلي لروسيا في المواجهة الاقتصادية مع الغرب و"علامة مقلقة" لواشنطن والاتحاد الأوروبي.
واعتبر المحلل في بنك UBS السويسري، جيوفاني ستونوفو، أن روسيا تكسب الآن المزيد من صادرات الطاقة، وبالتالي فهي في وضع أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة الروسية، تتزايد الشكوك حول مدى جدوى عقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: لينتا. رو