"فاينانشال تايمز": رفض أوروبا مصادر الطاقة الروسية جعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا هذا الأسبوع يسلط الضوء على ضعف الإمدادات في الأسواق العالمية بسبب رفض استيراد الطاقة الروسية.

وقال الصحفي، شوتارو تاني، في مقاله بالصحيفة البريطانية إن رفض البلدان الأوروبية إمدادات النفط والغاز من روسيا جعل "أسعار الطاقة في أوروبا أكثر حساسية لانقطاع إمدادات منتجات الطاقة من جميع أنحاء العالم، حتى من أستراليا". مشيرا إلى الزيادة في أسعار الغاز الأوروبية في 9 أغسطس، حيث ارتفعت حوالي 40٪، على خلفية التهديد بإضرابات عمالية في العديد من مصانع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

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واعتبر كوشال راميش، الخبير في شركة الاستشارات النرويجية Rystad Energy أن "كمية كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والمتجهة حاليا إلى أوروبا قد يتم شحنها أيضا إلى آسيا، مما يزيد من مخاطر المنافسة بين المناطق".

وحذر راميش من أنه على الرغم من المستوى المعقول لاحتياطيات الطاقة في أوروبا، فإن "السوق لا تزال غير مستقرة، وقد يكون الشتاء القادم قاسيا وسرعان ما يستنفد هذه الاحتياطيات".

المصدر: تاس