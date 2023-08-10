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أسعار الغاز تحلق في أوروبا

مال وأعمال

أسعار الغاز تحلق في أوروبا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الوقود الأزرق إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنسبة 5.9% إلى 479.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت العقود يوم أمس بنسبة 31.7% إلى 471.7 دولار لكل ألف متر مكعب، في أكبر وتيرة يومية منذ مارس 2022. 

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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

وتترقب الأسواق الوضع في أستراليا، حيث من المحتمل حدوث إضرابات عمالية الأسبوع المقبل قد تعطل حوالي 10% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال.

المصدر: RT + بلومبرغ

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