أسعار الغاز تحلق في أوروبا

تواصل أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الوقود الأزرق إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنسبة 5.9% إلى 479.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت العقود يوم أمس بنسبة 31.7% إلى 471.7 دولار لكل ألف متر مكعب، في أكبر وتيرة يومية منذ مارس 2022.

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وتترقب الأسواق الوضع في أستراليا، حيث من المحتمل حدوث إضرابات عمالية الأسبوع المقبل قد تعطل حوالي 10% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال.

المصدر: RT + بلومبرغ