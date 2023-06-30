برلماني أوروبي: العقوبات المناهضة لروسيا تضر بالأوروبيين أكثر من روسيا

قال مايك والاس، عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، إن العقوبات المناهضة لروسيا لم تطل سوى المواطنين العاديين في الاتحاد الأوروبي حيث يتحملون تداعيات ذلك.

وكتب والاس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تنتشر أزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء أوروبا حيث تضر العقوبات بالناس أكثر من روسيا.. يمكّن احتكار قوة الشركات الشركات من رفع الأسعار لتعظيم الأرباح مع الحفاظ على الأجور منخفضة.. شعر معظم المواطنين الأوروبيين العاديين بآثار الجشع والتداعيات".

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Cost of Living crisis is rampant across Europe as Sanctions hurt the people more than Russia - The monopoly of Corporate power enables companies to hike prices to maximise profits, yet keep down wages - impacts of greed-flation have been felt by most ordinary European citizens... pic.twitter.com/DgzJc5qB9B — Mick Wallace (@wallacemick) June 29, 2023

وانتقد والاس مرارا سياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا الصراع.

المصدر: RT