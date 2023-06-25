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برلماني أوروبي يتحدث عن بيع زيلينسكي لأراضي أوكرانيا

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برلماني أوروبي يتحدث عن بيع زيلينسكي لأراضي أوكرانيا
AFP
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أكد عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، ميك والاس، أنه بينما يحتضر الأوكرانيون، يقوم زيلينسكي ببيع أراضي الدولة للغرب.

وقال البرلماني إن "الضرر الذي لحق بأوكرانيا هائل، ولسوء الحظ، استخدم زيلينسكي الصراع لبيع (البلاد)"، متسائلا: "ما الذي يموت الأوكرانيون من الطبقة العاملة من أجله؟".

وأشار البرلماني إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الأوكرانية، باعها زيلينسكي، وباتت الآن مملوكة لشركات غربية.

ودعا والاس مرارًا إلى وقف القتال في أوكرانيا، وأكد أن الدول الغربية فقط هي المستفيدة من هذا الصراع.

المصدر: نوفوستي

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