 
مباشر

ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي يحاول استرضاء أسياده في الناتو

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي يحاول استرضاء أسياده في الناتو
AP Andrew Harnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkbj

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد قيامه بالهجوم المضاد الذي لم يتوقع نتائجه الكارثية، "يحاول استرضاء أسياده في الناتو".

وأوضح ريتر أن "كييف قررت شن الهجوم المضاد والذي يظهر بوضوح أنه فاشل لإضفاء مظهر النجاح للجيش الأوكراني في الفترة التي تسبق قمة الناتو التي ستعقد بفيلنيوس في يوليو".

كما ذكر ريتر أنه "يجب على زيلينسكي أن يعترف بالخسارة شأنه شأن الغرب الجماعي بأكمله، لأن الخسائر الفادحة والكارثية واستسلام الكثير من الجنود يوضح كل الحسابات، كما أن الضربات الروسية الدقيقة ستعطي نتائجها بتحرير كامل أراضي المناطق الجديدة وإنشاء منطقة عازلة حولها".

وكتبت صحيفة "بيلد"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من الضغوطات على كييف، مما يجبرها على الدخول في مفاوضات حتمية إذا بقي الهجوم المضاد الفاشل على حاله مع تكبد المزيد من الخسائر الكارثية.

كما صرح ريتر، بأن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الخسائر الفادحة لنظام كييف في هجومه المضاد، جعلت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بالذعر.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض يتجنب الخوض في مخاوف واشنطن من مآلات
البيت الأبيض يتجنب الخوض في مخاوف واشنطن من مآلات "الهجوم المضاد"
إقرأ المزيد
ليس بعيدا.. ضابط مخابرات أمريكي يتوقع موعد استسلام كييف وانتصار روسيا
ليس بعيدا.. ضابط مخابرات أمريكي يتوقع موعد استسلام كييف وانتصار روسيا

المصدر: غازيتا.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا