أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن محاولات نظام كييف في الهجوم المضاد الفاشل كلفت الكثير من الخسائر، ما يعني بوضوح نهاية الأعمال بداية الخريف بانتصار روسيا.

وقال ريتر: "الأعمال العسكرية في أوكرانيا ستنتهي مع بداية الخريف بانتصار روسيا".

وأضاف: "المرحلة الرئيسية من الأعمال العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بحلول الخريف".

وأوضح المتحدث أن "محاولات كييف في هجومها المضاد فاشلة وستفشل أكثر فأكثر، حيث ستنتهي الضربات الروسية الدقيقة بتحرير كامل أراضي المناطق الجديدة وإنشاء منطقة عازلة حولها".

وأكد أن "روسيا تمتلك قدرات هجومية عالية الدقة، فضلا عن التوقيت مناسب تماما لنهاية العملية العسكرية... لقد قلت دائما إنني أعتقد أن الصراع سيكتمل بحلول نهاية الصيف وبداية الخريف، وما زلت على ثقة بالتوقيت الدقيق ".

وذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للصحفيين، في وقت سابق، أن الهجوم المضاد يتقدم "بشكل أبطأ مما نريد".

كما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات الجوية الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وكارثية في هجومها المضاد، ما سبب صدمة كبيرة لنظام كييف.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي