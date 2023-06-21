قناة تلفزيونية ألمانية: صدمة كبيرة لنظام كييف جراء الخسائر الفادحة في سلاح الجو الأوكراني

أفادت قناة "NTV" التلفزيونية الألمانية بأن القوات الجوية الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وكارثية في هجومها المضاد، ما أدى تسبب بصدمة كبيرة لنظام كييف.

وذكرت القناة أن "وحدات الطيران عنصر مهم في الهجوم الأوكراني المضاد، إلا أن الخسائر الجوية كبيرة"، حيث أضافت القناة أن "الطيارين الأوكرانيين أنفسهم كشفوا أن مقاتليهم يتكبدون خسائر أمام المقاتلين الروس من الناحية التقنية".

وقال طيار عسكري أوكراني في مقابلة مع القناة التلفزيونية: "فقدنا الكثير من الطيارين الشباب في لوائنا... علمنا أنه يجب علينا تغيير شيء ما، ونحاول كل يوم الطيران بشكل مختلف عن الأمس".

وأوضح أن "مساعده وقائد السرب لقيا حتفهما، وفي مثل هذه الحالة من الصعب للغاية الجلوس على رأس القيادة مرة أخرى".

وأعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الجوية الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه قرية تورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد أن نظام كييف تكبد خسائر فادحة في هذه العملية.

ولا يزال نظام كييف يتكبد خسائر كارثية منذ بداية هجومه المضاد، ما يعني فشله، حيث تؤكد بيانات سابقة أن خسائر الأوكرانيين تتراوح بين 25 و30 بالمئة من حجم المعدات العسكرية التي تسلموها من الغرب.

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المصدر: نوفوستي