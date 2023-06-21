القوات الجوية الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه تورسكويه بجمهورية دونيتسك

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك أن القوات الجوية الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه قرية تورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي": "في منطقة قرية تورسكويه وفي منطقة غابات سيريبريانسكويه حاولت الوحدات الأوكرانية بدعم من مركبات المشاة من اللوائين الـ63 والـ42 التابعين للقوات الأوكرانية، مهاجمة مواقع القوات الروسية. ونتيجة لضربة جوية بطائرة هجومية تابعة لمجموعة "المركز"، تكبد العدو خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات".

وأضاف أن المقاتلات الروسية من طراز "سو-34" نفذت أيضا ضربات على 3 نقاط لمرابطة القوات الأوكرانية في منطقة التجمع السكني تيرني في منطقة ليمانسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي