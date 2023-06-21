الدفاع الروسية: تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الشرق"، أوليغ تشيخوف بأن أفراد المجموعة اكتشفوا ودمروا مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه.

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وقال تشيخوف في حديث لوكالة "تاس": "قامت وحدات الاستطلاع الجوي باكتشاف مجموعة استطلاع للعدو وتدميرها بنيران المدفعية في منطقة قرية دوروجنيانكا".

وأشار إلى أن مجموعة القوات "الشرق" صدت هجوما أوكرانيا في اتجاه جنوب دونيتسك، كما منعت العدو من شن هجومين آخرين. وأضاف: "في اتجاه زابوروجيه تم صد هجوم للعدو في منطقة قرية ليفادنويه. وتم القضاء على الدبابات ومركبات المشاة والأفراد. وبعد أن تكبد العدو خسائر، حاول إعادة تجميع صفوفه. وتم إطلاق صواريخ "غراد" على أماكن تراكم المعدات والمسلحين... تم إيقاف هجومين أوكرانيين في المنطقة الواقعة بين التجمعين السكنيين نوفودانيلوفكا وروغوتينو".

وأردف أن أنظمة "تور" و"أوسا" الصاروخية الروسية قامت بإسقاط 5 مسيرات أوكرانية، في حين دمرت المدفعية اثنين من مدافع الهاوتزر للعدو.

وتابع: "في اتجاه جنوب دونيتسك صدت الوحدات الأمامية لمجموعة القوات "الشرق" هجوما للعدو في منطقة شرقي التجمع السكني نوفوبول. وبعد أن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية، تراجع. ودمرت مدافع "غياتسينت" المدفعية" مدرعات قتالية والجنود في منطقة ستوروجيفويه".

كما تحدث أن طيران الجيش دمر دبابة ومدرعات قتالية وأماكن مرابطة الجنود في مناطق التجمعين السكنيين نوفودونيتسكويه وماكاروفكا وكذلك مدفع الهاوتزر من طراز "مستا بي" في منطقة بريفولنويه.

المصدر: تاس