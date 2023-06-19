المسيرات الروسية تدمر عدة مواقع لقوات كييف في محور زابوروجيه (فيديو)

استهدفت القوات الروسية اليوم الاثنين، عددا من المواقع التابعة للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه، بضربات دقيقة باستخدام المسيرات.

وقال قائد القوات الروسية في محور زابوروجيه، ألكسندر رومانتشوك، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية": "نفذت وحداتنا ضربات دقيقة على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه باستخدام المسيرات، ونجحت في ضربها وتدميرها جميعها".

وأضاف: "نتيجة للضربات الناجحة التي نفذتها قواتنا تكبد العدو خسائر فادحة في الجنود في عدد من المحاور على خطوط التماس".

المصدر: نوفوستي