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بيسكوف: التحقيق جار ولا توجد بعد روايات رسمية حول هجوم "كروكوس" الإرهابي

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بيسكوف: التحقيق جار ولا توجد بعد روايات رسمية حول هجوم
Globallookpress Petrov Sergey
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأجهزة الأمنية الروسية تواصل التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي، ولا توجد روايات رسمية حتى الآن.

وقال ردا على سؤال حول الاستنتاجات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية الروسية أثناء التحقيق: "حتى الآن، إذا لاحظتم، لم يعلن أحد عن أي روايات رسمية. هنا علينا الانتظار حتى يتم الإعلان عنها".

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وأشار بيسكوف إلى تصريحات مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أمس. وقال إنه لا يريد إطلاق تصريحات بلا أسس. مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات الروسية تدرس جميع الفرضيات وتعمل على الوصول إلى نتيجة للتحقيق.

وقال بورتنيكوف أمس في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "البيانات الأولية التي تلقيناها من المعتقلين تؤكد هذا.. لذلك، سنقوم باستكمال المعلومات التي من شأنها أن توضح لنا ما إذا كان تورط الجانب الأوكراني حقيقيا أم لا.. على أية حال، حتى الآن هناك أسباب للقول بأن الأمر كذلك".

وأضاف أن الإسلاميين المتطرفين ما كانوا ليتمكنوا بمفردهم من الإعداد للهجوم الإرهابي، مؤكدا أن هناك من مولهم وساعدهم.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم قائمة جديدة بأسماء القتلى في هجوم "كروكوس" الإرهابي، أظهرت ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 143 قتيلا.

ووقع الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين بشكل عشوائي، وبعد ذلك سمعت انفجارات واندلع حريق.

المصدر: نوفوستي

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