مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إفادات المعتقلين تؤكد وجود الأثر الأوكراني في هجوم "كروكوس"

أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود الأثر الأوكراني.

وقال بورتنيكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "البيانات الأولية التي تلقيناها من المعتقلين تؤكد هذا.. لذلك، سنقوم باستكمال المعلومات التي من شأنها أن توضح لنا ما إذا كان وجود وتورط الجانب الأوكراني حقيقي أم لا.. على أية حال، حتى الآن هناك أسباب للقول بأن الأمر كذلك".

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وأشار بورتنيكوف إلى أن الإسلاميين المتطرفين ما كانوا ليتمكنوا بمفردهم من الإعداد للهجوم الإرهابي، مؤكدا أن هناك من ساعدهم.

وكما أوضح بورتنيكوف سابقا، لم يتم بعد تحديد من طلب تنفيذ هذه الجريمة، لكن جهاز الأمن الفيدرالي يدرس من الذي نظم الهجوم وقام بتجنيد منفذيه.

ووفقا له، فإن الهجوم الإرهابي كان يخدم أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا بغية زعزعة الوضع في روسيا وبث الذعر في المجتمع.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+RT