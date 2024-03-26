مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هجوم "كروكوس": سأخبركم بسرّ صغير

قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن الأجهزة المختصة الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس قرب موسكو.

وأشار رئيس المخابرات الروسية إلى أن الهجوم الإرهابي كان يعده إسلاميون متطرفون. وذكر بورتنيكوف أنه لم يتم بعد تحديد من طلب تنفيذ هذه الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية الروسية ترى من قام بتنظيم وتجنيد الجناة.

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وشدد بورتنيكوف على أن مؤسسته ستبذل قصارى جهدها لتحديد هوية منظمي الهجوم الإرهابي. وأكد بورتنيكوف أن المخابرات الروسية تعرف حق المعرفة أن نظام كييف قام بتدريب مسلحين في الشرق الأوسط.

ووفقا له، أراد الإرهابيون الهروب إلى أوكرانيا، وكانوا ينتظروهم هناك.

وقال: "كان المجرمون ينوون الهرب عبر الحدود إلى أراضي أوكرانيا. ووفقا لمعلوماتنا الميدانية الأولية، كان هناك من ينتظرهم. <...> سأخبركم بسر صغير: لقد أرادوا على الجانب الآخر استقبالهم كأبطال".

وأشار بورتنيكوف إلى أن هجوم كروكوس الإرهابي كان ضروريا لأجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، من أجل زعزعة الاستقرار وإثارة الذعر في المجتمع الروسي.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس