 
مباشر

مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم "كروكوس" الإرهابي

أخبار العالم

مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7xq

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا ستنتقم حتما لكل شخص قتل وجرح في الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز كروكوس مساء الجمعة الماضي.

 وشدد مدفيديف على أن جميع المتورطين وكل من لهم علاقة بالهجوم، بغض النظر عن بلدهم أو وضعهم، أصبحوا الآن هدفا مشروعا ورئيسيا.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم
الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم "كروكوس" الإرهابي

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: الرحمة وملكوت السماوات لجميع الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الأرهابي. سوف ننتقم للجميع. وكل من له علاقة أو ضلوع بالجريمة، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، بات الآن هدفا مشروعا وهاما لنا. انتظروا العقاب أيها الأوغاد".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا