مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم "كروكوس" الإرهابي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا ستنتقم حتما لكل شخص قتل وجرح في الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز كروكوس مساء الجمعة الماضي.

وشدد مدفيديف على أن جميع المتورطين وكل من لهم علاقة بالهجوم، بغض النظر عن بلدهم أو وضعهم، أصبحوا الآن هدفا مشروعا ورئيسيا.

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وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: الرحمة وملكوت السماوات لجميع الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الأرهابي. سوف ننتقم للجميع. وكل من له علاقة أو ضلوع بالجريمة، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، بات الآن هدفا مشروعا وهاما لنا. انتظروا العقاب أيها الأوغاد".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي