 
مباشر

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7t8

تواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني، وسط تنديد دولي بالهجوم الجبان.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين معلنا الحداد: الإرهابيون حاولوا الهرب إلى أوكرانيا وسينال منفذو الهجوم ومدبروه العقاب