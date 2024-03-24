لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7t8
تواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني، وسط تنديد دولي بالهجوم الجبان.
- بالفيديو.. زهور أمام السفارة الروسية لدى الرياض لإحياء ذكرى ضحايا هجوم "كروكوس سيتي"
- "واشنطن بوست": تحذير السفارة الأمريكية من الهجمات في روسيا اعتمد جزئيا على معلومات حول "داعش"
- أمير قطر يعزي بوتين في ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو
- قديروف يعلق على اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي ويتوعد بالقضاء على المتورطين في أي مكان
- لافروف يتلقى اتصالات تعزية من نظرائه في أذربيجان والمجر والأردن وكازاخستان ومالي وتركيا
- الجزائر تدين بشدة وقوة الهجوم الإرهابي الجبان على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو
- أحد المشاركين في الهجوم الإرهابي على كروكوس يعترف بأنهم تخلصوا من أسلحتهم أثناء هروبهم
- فيديو.. سفير مملكة البحرين يضع باقة من الورود قرب مركز "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو
- موريتانيا تعزي روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
- سامح شكري ينقل تعازي مصر للوزير لافروف بضحايا الهجوم الإرهابي
- التضامن والحرب على الإرهاب.. أبرز ما جاء في اتصال بوتين وتوكايف الهاتفي
- نائبة رئيس الوزراء الروسي تحصي عدد جرحى الهجوم الإرهابي بعد جولة على المستشفيات
- "جندوني عبر تلغرام وعرضوا علي مالا".. اعترافات أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي
- مفتي مصر يدين هجوم "كروكوس": الشريعة الإسلامية ترفض أي اعتداء على الإنسان
- سيمونيان تعد بمساعدة المقاتلين الذين أطلقوا النار على سيارة الإرهابيين
- ثوان كانت كافية.. رجل مقدام يحيد أحد إرهابي هجوم كروكوس خلال إعادة تلقيم سلاحه (فيديو)
- الحصيلة مرشحة للارتفاع.. الأمن الروسي يكشف عدد قتلى الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بضواحي موسكو
- فيديو.. لحظة إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكس سيتي هول" الإرهابي
- بوتين معلنا الحداد: الإرهابيون حاولوا الهرب إلى أوكرانيا وسينال منفذو الهجوم ومدبروه العقاب
- الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم "كروكوس" الإرهابي
يتبع...