نائبة رئيس الوزراء الروسي تحصي عدد جرحى الهجوم الإرهابي بعد جولة على المستشفيات

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، إنه لا يزال 107 من المصابين جراء الهجوم الإرهابي في مركز "كروكوس"، يتلقون العلاج حاليا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم أطفال.

وأضاف نائبة رئيس الحكومة بعد زيارة المصابين: "تواصل المؤسسات الطبية في موسكو ومقاطعة موسكو العمل على تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين عانوا خلال الهجوم الإرهابي في مركز كروكوس. وفي الوقت الحالي، هناك 107 منهم في المؤسسات الطبية، بينهم ثلاثة أطفال".

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وأوضحت نائب غوليكوفا، أن أحد الأطفال في حالة خطيرة للغاية، واثنين آخرين في حالة خطيرة.

ووفقا لها، "بين المصابين هناك 15 حالة خطيرة للغاية، و42 في حالة خطيرة. نحن نتعاون بنشاط مع جميع المؤسسات الطبية. <...> لقد تم توفير الرعاية الطبية اللازمة للجميع وما زالوا يتلقونها. ما يكفي من الأدوية والدم ومواد التضميد".

وأعربت عن تعازيها لعائلات الضحايا، وكذلك عن شكرها لجميع سكان روسيا الذين استجابوا لنداء التبرع بالدم وأعربوا عن تضامنهم مع المأساة التي حدثت.

مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في مدينة كراسنوغورسك قرب موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، وأعلن عن الحداد في روسيا يوم غد الأحد.

المصدر: تاس