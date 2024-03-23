حاكم مقاطعة موسكو: عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على "كروكوس" سيرتفع

قال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، إن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، سيزداد بشكل كبير.

وأضاف في حديث للصحفيين في مركز مساعدة أقارب القتلى والجرحى خلال الهجوم: "يجب أن أقول على الفور إن عدد الضحايا سيرتفع بشكل كبير، اليوم في الساعة 06:30 صباحا دخل رجال الإنقاذ إلى القاعة التي وقعت فيها أفظع الأحداث، لقد عدت الآن من هناك لتوي. ونحن نرى أن الوضع هناك صعب للغاية. وعند إزالة الأنقاض سنرى عدد آخر من القتلى والجرحى".

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وتابع فوروبيوف: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان وتيرة العمل المطلوبة".

مساء أمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك. ووفقا لأحدث بيانات لجنة التحقيق، أسفر الحادث عن مقتل 115 شخصا، وهناك توقعات بارتفاع هذا العدد لاحقا.

المصدر: تاس