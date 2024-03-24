علييف يؤكد في اتصال مع بوتين حتمية معاقبة كل الضالعين بهجوم "كروكوس" الإرهابي

أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، في اتصال مع الرئيس فلاديمير بوتين، عن قناعته بحتمية العقاب الصارم لكل المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز كروكوس قرب موسكو.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي في الكرملين: "أكد إلهام علييف أن جميع سكان أذربيجان يتضامنون مع الشعب الروسي في يوم الحداد الوطني هذا، وأعرب عن قناعته بأن المجرمين ومن يقفون خلفهم سينالون العقاب الحتمي الشديد".

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كما أدان رئيس أذربيجان بشدة العمل الإرهابي، وأعرب عن تعازيه العميقة لأسر القتلى وأصدقائهم، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ورد الرئيس بوتين، بالتأكيد على استعداده لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعرب الرئيس الروسي عن شكره على كلمات الدعم وأشار إلى الاستعداد لمواصلة تعزيز التفاعل العملي بروح الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس