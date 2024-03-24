رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

أعرب رئيس جمهورية لاوس ثونجلون سيسوليث، عن تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وشجب بشدة الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" في كراسنوغورسك.

وقال رئيس لاوس في رسالة التعزية: "علمت بحادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مركز كروكوس في 22 مارس 2024، والذي أسفر عن خسائر فادحة في الأبرياء وخلف العديد من الجرحى. وتدين جمهورية لاوس بشدة جميع أشكال الأعمال الإرهابية وتدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

إقرأ المزيد

وأعرب رئيس لاوس عن "تعازيه العميقة وتعاطفه مع شعب وحكومة روسيا" نيابة عن شعب وحكومة لاوس.

وأضاف الرئيس: "أنا واثق من أنه تحت قيادة فخامتكم، ستتمكن حكومة وشعب روسيا من التغلب على هذه الصعوبات وتطبيع الوضع قريبا".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي