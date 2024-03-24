القائد العسكري للنيجر يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

أعرب رئيس مجلس حماية الوطن الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، عن تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي، وشجب بشدة الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس في كراسنوغورسك.

وفي رسالته إلى الرئيس بوتين، قال تشياني إنه أصيب بصدمة شديدة عندما علم بهذا الهجوم "المثير للاشمئزاز والهمجي وغير الإنساني" على الأبرياء.

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وجاء في الرسالة المنشورة على شبكة التواصل الاجتماعي X: "في هذه الظروف المؤلمة بشكل خاص، أود باسمي وباسم مجلس حماية الوطن وحكومة وشعب النيجر، أن أعرب لفخامتكم وحكومة وشعب روسيا وأسر الضحايا عن أعمق التعازي والمواساة. من خلال إدانتي القوية لهذا الهجوم الشنيع، الذي يستحق الرد المناسب، فإنني على ثقة من أنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة الشعب الروسي العظيم والتزام حكومته بمكافحة الإرهاب وكل أشكال العنف غير العادل ضد بلادنا وشعوبنا".

وقال تشياني أيضا إنه يود أن يؤكد للرئيس الروسي استعداده الدائم للعمل المشترك "لتعزيز العلاقات الممتازة باستمرار"، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع والأمن ".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي