أنطونوف: الإرهاب والحرب الهجينة من جانب الغرب لن يجبرا روسيا على تغيير مسارها

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الهجمات الإرهابية والحرب الهجينة التي يشنها الغرب لن تجبرا روسيا على تغيير مسارها أو سياستها الخارجية.

وأضاف السفير، معلقا على رد الفعل الأمريكي على مأساة كروكوس: "لن تحدث تغييرات في السياسة الخارجية الروسية وفي مسار الرئيس فلاديمير بوتين، خاصة بعد الانتخابات، لن يحدث أي شيء من هذا القبيل. مثل هذه الهجمات الجبانة لن تغير خطنا ومسارنا وسنواصل عملنا".

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وأشار السفير إلى أن الغرب بالذات، هو الذي اختار خط الحرب الهجينة مع روسيا ويصر على مواصلتها.

وقال: "أما بالنسبة للطروحات المختلفة التي ظهرت في وسائل الإعلام، وتصريحات المسؤولين، فاعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية. وأعتقد أنه ينبغي إعطاء المؤسسات الروسية ذات العلاقة الوقت لتحليل جميع المعلومات الواردة. لا شك في أن محاولات المسلحين الفرار إلى الحدود مع أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي مساء الجمعة، تثير التساؤلات. لماذا إلى هناك بالذات؟ ما الذي يتعلق بكل ذلك؟ لقد حاولوا الفرار إلى أوكرانيا رغم أنهم كانوا يعلمون جيدا أن هذه الحدود اليوم محصنة بشكل جدي".

ووفقا له، تثير الشكوك والتساؤلات المحاولات المستميتة لتحميل داعش مسؤولية هجوم كروكوس الإرهابي.

المصدر: تاس