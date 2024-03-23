مواطنة روسية نجت مع ابنها من الموت بهجوم "كروكوس" بالصدفة تروي ما عاشته من رعب خلال دقائق معدودات

قالت إحدى ساكنات شبه جزيرة القرم الروسية لودميلا كيبرينا، إن التأخر عن الوصول إلى الحفل في مركز كروكوس أنقذ حياتها وابنها من موت محقق حيث شهد المركز هجوما إرهابيا شنيعا.

وذكرت لودميلا كيبرينا: "وصلنا قبل الحفل بعشر دقائق ولم يكن لدينا الوقت الكافي للدخول إلى القاعة بسبب التأخير، وبعد دقائق سمعنا الطلقات الأولى في القاعة.. ركضنا إلى الشارع، وكان الأمر مخيفا ومخيفا جدا.. التأخر عن الحفل أنقذ حياتي وحياة ابني بالفعل".

وأضافت كيبرينا: "لقد تبرعت بالدم بالفعل لكل من يحتاج إليه، ولا أعرف كيف يمكنني المساعدة بطريقة أخرى".

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هذا وكشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

المصدر: RT