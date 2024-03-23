أحد المشاركين في الهجوم الإرهابي على كروكوس يعترف بأنهم تخلصوا من أسلحتهم أثناء هروبهم

اعترف المشتبه به الثالث في هجوم كروكوس الإرهابي الذي عرف عن نفسه بأنه رجب علي زاده أثناء الاستجواب بأنه ألقى السلاح في طريقه إلى مقاطعة بريانسك مع شركائه.

وقال المعتقل بلغة روسية سيئة للغاية عندما سئل أين ألقى هو وشركاؤه الأسلحة بعد الهجوم الإرهابي على المجمع التجاري: "اسمي رجب علي زاده. ألقينا الأسلحة في مكان ما على الطريق".

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وأضاف أنه عندما تم اعتقالهم، لم تكن الأسلحة معهم، ووصلوا إلى مقاطعة بريانسك من دون الأسلحة. ولكنه لم يتمكن من الإجابة عن سؤال حول مكان إلقاء الأسلحة، وأعاد توجيه السؤال إلى "أصدقائه" الذين "يعرفون أكثر منه".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم احتجاز الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي