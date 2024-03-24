رئيس العراق يعزي في ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" للحفلات بضواحي موسكو، ووصفه بالجريمة الجبانة، وقدم تعازيه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رشيد في رسالة إلى نظيره الروسي، نشرت صورة منها الخارجية الروسية في حسابها على "تلغرام" اليوم الأحد: "تلقينا بأسف خبر الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات في موسكو، وسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء".

وأعرب رشيد عن إدانة العراق لهذا "الفعل الإجرامي الجبان"، مؤكدا وقوف بلاده مع روسيا في مواجهة مثل هذه الأفعال الشنيعة، متمنيا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

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وفي وقت سابق، دانت الخارجية العراقية هجوم "كروكوس" مجددة التأكيد على "موقفها الثابت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الإرهاب، وكذلك رفضها لجرائم العنف بجميع صوره وأشكاله".

وأصدرت السلطات الروسية بيانا اليوم الأحد أكد مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم "كروكوس" الإرهابي، في حصيلة غير نهائية، منوهة بمواصلة عمليات البحث ورفع الأنقاض.

المصدر: RT