التضامن والحرب على الإرهاب.. أبرز ما جاء في اتصال بوتين وتوكايف الهاتفي

قدم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف تعازيه باسمه وبالنيابة عن شعبه، للرئيس الروسي بوتين وللشعب الروسي في ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي موسكو.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أكد الرئيسان تضامن البلدين في الحرب ضد الإرهاب. بحسب ما ذكره بيان المكتب الصحفي للرئيس توكايف.

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كما أعرب توكايف نيابة عن جميع الكازاخستانيين، عن عميق تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي الشقيق في الضحايا جراء الهجوم الإرهابي في مقاطعة موسكو.

وقال البيان الصحفي: "أدان رئيس دولتنا بشدة أعمال العنف الوحشية ضد المدنيين وأكد تضامنه مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب.. كما شكر فلاديمير بوتين نظيره توكايف على كلمات الدعم التي قالها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

وفي الأثناء، كشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

المصدر: وكالات