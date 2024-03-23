إسلام ينقذ 100 شخص عبر منفذ للنجاة أثناء هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو)

قاد طالب روسي يبلغ من العمر 15 سنة يعمل بدوام جزئي في المسرح يدعى إسلام أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء هجوم كروكوس الإرهابي ووجههم إلى المخرج بكل بطولة وشجاعة.

وفي الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يطلقون النار على الأبرياء قام البطل إسلام بمساعدة أكثر من 100 شخص للخروج من المبنى بعد إعطاء التعليمات لجميع المسؤولين في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة.

وفي عملية إرشاد المواطنين لاحظ إسلام أن الحشد كان يركض إلى طريق مسدود نحو المرحاض، فبدأ في قيادة عملية الإجلاء، وكان قادرا على إخراج الناس من الممر الضيق إلى منطقة المعرض، ثم عبر مبنى المكاتب إلى الشارع.

وأكد المراهق أنه كان يقوم بعمله فقط، ومن بين أحد أقوال إسلام: "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون".

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

إقرأ المزيد

المصدر: RT