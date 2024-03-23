مقتل "ملكة جمال تفير 2001" في هجوم كروكوس الإرهابي (صور)

قتلت الفائزة بلقب "ملكة جمال تفير 2001" إيكاترينا نوفوسيلوفا جراء هجوم كروكوس الإرهابي

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق قائمة أولية بأسماء القتلى في الهجوم الإرهابي، وتحتوي على 13 اسما، بينها إيكاترينا نوفوسيلوفا.

وأكدت أولغا دارغيفيتش، المديرة السابقة لوكالة عارضات الأزياء "شارم"، والتي كانت منظمة المسابقة في عام 2001 مقتلها، وقالت: "نعم هذا ما حدث بالفعل، إنها مأساة كبيرة".

وأضافت: "لقد كتبت إلى والدة كاتيا عندما ظهرت الأنباء في الصحف، وسألتها عن الأمر وهل كل شيء على ما يرام مع كاتيا؟ لقد كتبت لي كلمتين فقط مفادها أن كاتيا قتلت".

وأضافت: "لديها طفلان جميلان، صبي وفتاة. إنها فتاة ذكية جدا ولطيفة جدا... لقد صُدمنا، وما زلنا لا نستطيع تصديق حدوث مثل هذه المأساة".

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

المصدر: نوفوستي