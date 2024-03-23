الجزائر تدين بشدة وقوة الهجوم الإرهابي الجبان على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية أشد الإدانة وأقواها الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع مساء أمس في مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان: "تدين الجزائر أشد الإدانة وأقواها الهجوم الإرهابي الجبان والدنيء الذي تعرضت له روسيا".

وأضاف البيان: "تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع روسيا، كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/NwfWEvh5S5 — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 23, 2024

وأكدت الوزارة أن "هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب، ويسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدرا للأذية والدمار".

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مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هذا وكشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

المصدر: RT