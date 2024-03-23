بوتين والأسد يتفقان على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق خلال محادثة هاتفية مع نظيره السوري بشار الأسد، على تكثيف الاتصالات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الكرملين في بيان: "تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب وفي جميع مجالات التفاعل الثنائي الأخرى".

أعرب الأسد عن إدانته الشديدة لهجوم كروكوس الإرهابي، مؤكدا لنظيره الروسي أن الشعب السوري يشارك الشعب الروسي آلامه وحزنه.

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وأضاف الكرملين أن الأسد "تمنى الصبر لعائلات وأصدقاء الضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

وتابع: "بحث بوتين والأسد الوضع الراهن للأزمة في الشرق الأوسط والوضع الحالي في سوريا التي تواجه بشكل مباشر التهديد الإرهابي".

ومن جهتها، أفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية، بأن الرئيس الأسد خلال المكالمة الهاتفية أشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها روسيا للإرهاب عبر تاريخها، وكانت تخرج منتصرة في كل مرة. مشددا على أن "الهجوم الإرهابي الأخير في موسكو يدل على أن العمليات الإرهابية لن تتوقف إلا بالقضاء التام على الإرهابيين، وأن تنظيم "داعش" هو توأم النازية، والأب الروحي لكليهما واحد".

وأضاف: "أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلوب الشعب الروسي كله، لكننا على ثقة بأن روسيا ستخرج منتصرة من هذه المحنة، ونحن في سوريا ننتظر انتصاركم لأننا عانينا ونعاني من الإرهاب، وإن الانتصار على الإرهاب والنازية سيعوّض عن الأذى الذي سببه الإرهابيون".

وبدوره شكر الرئيس بوتين الرئيس الأسد على مشاعر التعاطف الصادقة، كما شكره على استعداد سوريا لدعم روسيا في محاربة الإرهاب.

وقال بوتين إنه "عندما نكون مع بعضنا يدا واحدة سيتحقق هدفنا وسيكون النصر حليفنا". كما ذكرت الرئاسة السورية.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: RT