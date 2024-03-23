"المؤتمر الشعبي اللبناني" يندد بالهجوم الإرهابي بضواحي العاصمة الروسية موسكو

ندد "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان يوم السبت بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلن في بيان تضامنه مع روسيا قيادة وشعبا في مواجهة الهيمنة الأمريكية على العالم.

وأشار المؤتمر إلى أن المجرمين ومن يقف خلفهم قد أصابهم الجنون من نتائج الانتخابات الروسية.

إلى ذلك، وضع لبنانيون يوم السبت شموعا مضيئة أمام مبنى السفارة الروسية ببيروت تضامنا مع روسيا الاتحادية.

هذا، وتواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني وسط تنديد دولي بالهجوم الجبان.

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وذكرت السلطات الروسية أنه تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة، أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

وقالت الوزارة إن ثلاثة جرحى خرجوا من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، فيما يخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT