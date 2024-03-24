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رجل أعمال أمريكي يطالب حكومته بإجراء فوري بعد هجوم كروكوس الإرهابي

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رجل أعمال أمريكي يطالب حكومته بإجراء فوري بعد هجوم كروكوس الإرهابي
Globallookpress
الحداد على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي خارج مكان الهجوم - كراسنوغورسك، مقاطعة موسكو.
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دعا رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس حكومة بلاده إلى التبرؤ من نظام كييف في حال ثبت تورطه في هجوم كروكوس الإرهابي، والذي يبدو مرجحا بصورة متزايدة، حتى لا تظهر متواطئة في الجريمة.

وكتب ساكس ذلك في حسابه على منصة "إكس"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تغفر أبدا هجوما إرهابيا كهذا، كما أن الروس أيضا لن يغفروا له".

ويأتي تعليق ساكس على اقتحام عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس، وإطلاقهم النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

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ويوم أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

وحتى الآن أفادت لجنة التحقيق االروسية بمقتل 133 شخصا، بينهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا