الإمارات تضيء أبرز معالمها بالعلم الروسي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي (صور + فيديو)

توشحت أبرز معالم ومباني الإمارات وفي مقدمتها برج خليفة مساء السبت بألوان العلم الروسي تضامنا مع روسيا في مأساة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو.

برج خليفة يضيء بألوان العلم الروسي تعبيراً عن تضامن الإمارات مع روسيا الصديقة وشعبها ضد الإرهاب. pic.twitter.com/0K98UyAd8F — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 23, 2024

برج خليفة يضيء بألوان العلم الروسي تعبيراً عن تضامن الإمارات مع روسيا الصديقة وشعبها ضد الإرهاب.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/Mt9s1UuHCi — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 23, 2024

وتأتي هذه المبادرة في إطار تضامن الإمارات واستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما تأتي هذه المبادرة تعبيرا عن وقوف الإمارات قيادة وشعبا إلى جانب روسيا وشعبها في مواجهة الهجمات الإرهابية.

وفي حملة التضامن مع روسيا أضيئ في أبوظبي "سوق أبوظبي العالمي"، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة الظفرة، ومركز أدنيك أبوظبي، وجامعة خليفة، ومبنى مبادلة، وجسر الشيخ زايد، أما في في دبي فقد أضيئ برواز دبي، وبرج العرب.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

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وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة، أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT + مركز الاتحاد للأخبار