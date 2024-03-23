صورة.. إضاءة مبنى شركة "بترول أبوظبي" بألوان العلم الروسي تضامنا مع الضحايا في مأساة الهجوم الإرهابي

أضيئ مبنى المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم السبت بألوان العلم الروسي تضامنا مع روسيا في مأساة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو.

وقالت السفارة الروسية لدى الإمارات في بيان مقتضب "في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت إضاءة مبنى المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بألوان العلم الروسي".

وأضافت السفارة "نحن ممتنون لأصدقائنا الإماراتيين على تضامنهم ودعمهم في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها بلادنا".

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

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وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة، أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT