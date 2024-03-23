مستشار سابق في البنتاغون يرجح تورط الـ CIA وMI6 في هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي موسكو

رجح مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور تورط وكالة المخابرات الأمريكية CIA والبريطانية MI6 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو.

وأفاد دوغلاس ماكغريغور في تدوينة على منصة "X" بأن منفذي الهجوم الإرهابي يرتبطون بشكل مباشر بعناصر إسلامية تقاتل إلى جانب أوكرانيا.

وتساءل العقيد المتقاعد: "هل كانوا مرتبطين بداعش؟"، مضيفا "لا أجد إجابة عن هذا السؤال ليس لدي أي فكرة".

واختتم ماكغريغور تدوينته بالقول "هناك بعض الشك في أن MI-6 وCIA متورطة في الهجوم".

The perpetrators of the terrorist attack in Russia escaped from Russia into Ukraine near Belgorod and are directly tied to Muslim elements fighting on behalf of UA.



We’re they originally ISIS or something else?



I have no idea, but there is Little doubt that MI-6/CIA were… — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) March 23, 2024

وفي تدوينة ثانية قال دوغلاس ماكغريغور "تم القبض على الإرهابيين الذين ارتكبوا الفظائع في روسيا.. إنهم طاجيك قتلوا من أجل المال".

وأفاد بأنه "يزعم أنهم حصلوا على حوالي 500000 روبل تم دفع 250 ألفا منها مقدما".

وأشار ماكغريغور في تدوينته إلى أن طرفا ثالثا غير معروف قام بتوفير الأسلحة.

واختتم ما نشره بالقول "كانا يهربان إلى أوكرانيا عندما تم القبض عليهما".

The terrorists who committed the atrocity in Russia were captured.



They are Tajiks, who killed for money.



They were allegedly paid about 500,000 rubles of which 250K was paid upfront.



An unknown third party provided weapons.



They were running to Ukraine when they were… — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) March 23, 2024

هذا، وتواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني وسط تنديد دولي بالهجوم الجبان.

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وذكرت السلطات الروسية أنه تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة، أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

وقالت الوزارة إن ثلاثة جرحى خرجوا من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، فيما يخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT