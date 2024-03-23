أمير قطر يعزي بوتين في ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات في المجمع التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بعث برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمركز التجاري في ضواحي العاصمة موسكو، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي ذات السياق بعث نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني أيضا برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في ضحايا الهجوم الإرهابي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مساء أمس الجمعة عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

هذا وأعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قيام إرهابيين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وزعمت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وصرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، سابقا بأن "أوكرانيا لم تكن متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمركز التجاري".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية