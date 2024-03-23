الأمن الروسي يكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين في هجوم كروكوس الإرهابي

كشفت التحقيقات المستمرة حول هجوم كروكوس الإرهابي، أن ضباط الأمن عثروا على هاتف أحد منفذي الهجوم، فيما تم التأكيد على إشعال النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الدخول إلى المركز.

وأثناء عمليات الإنقاذ أصدر ضباط الأمن تعليمات إلى رجال الإنقاذ بجمع جميع الهواتف التي تم العثور عليها، حيث كانت هناك معلومات تفيد بأن أحد الإرهابيين فقد هاتفا ذكيا، وتم العثور على الهاتف الخاص بالمجرم وبندقية كلاشينكوف هجومية.

وتفيد التحقيقات بأن "الإرهابيين أشعلوا النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الناس من الدخول إلى المركز التجاري وقاعة الحفلات".

وأكد ضباط الخدمات العملياتية أن "الإرهابيين لم يشعلوا النار في المبنى بشكل عشوائي، حيث اختاروا أماكن بالقرب من مخارج الطوارئ لمنع دخول أي شخص للمبنى".

اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

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وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: RT + لينتا.رو