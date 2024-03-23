الشرطة اللاتفية تمنع السكان من وضع الورود أمام مبنى السفارة الروسية في ريغا

منعت الشرطة اللاتفية، السكان من وضع الورود أمام بوابة السفارة الروسية في العاصمة ريغا، تخليدا لذكرى ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي موسكو.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان: "كدليل على الدعم لروسيا تتقدم عائلات الذين قتلوا نتيجة الأحداث المأساوية، كما يواصل المئات من سكان لاتفيا الذين يشاركون آلام شعبنا جلب الورود والمصابيح إلى مبنى السفارة، لكن الشرطة المحلية تمنع المواطنين المعنيين من الاقتراب إلى بوابة المبنى لتكريم ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي المروع".

وأكدت البعثة أن "الحراس لا يعرفون مفاهيم التعاطف مع أحزان الآخرين". ومع ذلك، أنشأ بعض الناس نصبا تذكاريا عفويا على الجانب الآخر من الشارع.

وأضافت البعثة الدبلوماسية: "على الجانب الآخر من الطريق، وضع القوميون اللاتفيون والكارهون للروس معروضات مناهضة لروسيا".

اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

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وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: RT + نوفوستي