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الخارجية الألمانية تعزي الروس بهجوم كروكوس الإرهابي باللغة الروسية

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الخارجية الألمانية تعزي الروس بهجوم كروكوس الإرهابي باللغة الروسية
Globallookpress Dmitry Golubovich
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أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن تعازيها باللغة الروسية للشعب الروسي بعد هجوم كروكوس الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو.

وكتبت صفحة وزارة الخارجية الألمانية التي تكتبت باللغة الإنكليزية على منصة "إكس" بيانا باللغة الروسية: "نعرب عن تعازينا للشعب في روسيا. ونشارك عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة موسكو حزنهم، والذي تبنى تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته. لقد قُتل أبرياء بدم بارد. نحن ندين الإرهاب أينما ارتكب".

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وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا