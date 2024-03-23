لافروف يتلقى اتصالات تعزية من نظرائه في أذربيجان والمجر والأردن وكازاخستان ومالي وتركيا

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف تلقى خلال الساعات الماضية اتصالات تعزية من نظرائه في عدة دول بعد الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو .

وأضافت زاخاروفا على قناة روسيا 24 التلفزيونية أن الوزير لافروف تلقى العديد من الاتصالات من نظرائه حيث أعربوا جميعا عن تعازيهم.

وأشارت إلى أنه "خلال هذه الساعات، اتصل وزراء خارجية كل من أذربيجان والمجر والأردن وكازاخستان ومالي وتركيا بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف. وأعربوا عن تعازيهم والإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي".

واقتحم عدد من المسلحين، مساء الجمعة، مركز "كروكوس" بضواحي موسكو وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.

وقد تسبب الهجوم الإرهابي بسقوط عشرات القتلى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: تاس