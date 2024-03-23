البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويقول إن "داعش" عدو إرهابي مشترك

وصف البيت الأبيض يوم السبت تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررا إدانته لهجوم كروكوس الإرهابي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو".

وأضافت أن "تنظيم داعش عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".

هذا وتواصل وكالات الأنباء العالمية الترويج للإعلان المزور الذي نشر مساء الجمعة ويزعم تبني "داعش" مسؤولية الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس"، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: "أ ف ب"