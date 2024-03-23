اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وسائل الإعلام الأوكرانية "وسائل إرهاب إعلامي" بناء على رد فعلها على الهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس سيتي"

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام" أن رد فعل أوكرانيا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي"، كان فظيعا.

وقالت زاخاروفا: هؤلاء من مروجي الإعلام الإرهابي كانوا يجاهرون بالشماتة ويطلقون عبارات تفيض بالكراهية للبشر”. مشيرة في الوقت نفسه إلى أنهم في كييف قرروا إلقاء اللوم على روسيا وقيادتها في الهجوم الإرهابي.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض لا يبخل في تقديم كل أشكال الدعم المالي والعسكري لكييف بسبب هذا السلوك تحديدا. ومن المؤكد أن واشنطن تعمل على تعزيز النازية وكراهية الأجانب والإرهاب في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن أوكرانيا أخذت تتحول على مدى السنوات العشر الماضية بمساعدة الغرب إلى مركز لدعم الإرهاب. واستدلت على ذلك بأن الإرهابيين فروا إلى أوكرانيا بعد تنفيذهم الهجوم الإرهابي الأخير في ضواحي موسكو.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: lenta