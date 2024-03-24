الأزهر يدين هجوم موسكو الإرهابي: استهداف الأبرياء جريمة ترفضها كافة الشرائع السماوية

دان الأزهر الشريف في بيان اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، معتبرا أن استهداف الأبرياء جريمة ترفضها كافة الشرائع السماوية.

وأكد الأزهر أن "استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية وتبغض مرتكبيها وتتوعدهم بأشد العذاب"، مجددا "رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يبرأ منها دين الإسلام الحنيف وكافة الأديان السماوية"، مشددا على "ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه".

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى روسيا؛ حكومة وشعبا ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد، عن مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

وتواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني، وسط تنديد دولي بالهجوم.

المصدر: RT