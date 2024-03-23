ثوان كانت كافية.. رجل مقدام يحيد أحد إرهابي هجوم كروكوس خلال إعادة تلقيم سلاحه (فيديو)

تمكن أحد الرجال تزامن وجوده أثناء هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي موسكو، من تحييد أحد المهاجمين المسلحين مستغلا الثواني القليلة التي كان فيها الإرهابي يقوم بتلقيم سلاحه مجددا.

وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أو صورة وجهه إنه كانت لديه حرفيا لحظة واحدة فقط للتفكير.

وأشار إلى أنه قام بدفع زوجته بعيدا لدرء الخطر الذي قد تتعرض له، وركض مسرعا نحو الإرهابي، وأمسك ببندقيته الرشاشة، وأنزله إلى الأرض وبدأ في ضربه على رأسه.

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وأضاف الرجل في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نظرت إلى زوجتي و... رأيت رعبا شديدا في عينيها وحينها أدركت أنه كان علي أن أفعل شيئا ما".

وأكد الرجل أنه بعد ذلك ركض نحوه رجل آخر وساعده في القضاء على المهاجم المسلح.

وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

ومن المؤكد أن شجاعة هذا الرجل أسهمت بشكل مؤكد في التقليل من عدد الضحايا والمصابين الذين وقعوا ضحية هذا الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أفادت لجنة التحقيق الروسية بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو إلى 115 قتيلا.

المصدر: RT