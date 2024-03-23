والد الطالب إسلام يروي كيف ساعد ابنه 100 شخص في النجاة خلال هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو)

تحدث والد الطالب الروسي إسلام عن شجاعة ابنه وتفاصيل إنقاذه 100 شخص عبر منفذ للنجاة أثناء الهجوم الإرهابي على كروكوس.

وقال أبو إسلام لقناة "RT" إن "ابنه كان يعمل بدوام جزئي كعامل في قسم تسليم المعاطف".

وأوضح أن "مكان عمل ابنه في الطابق الأرضي من المبنى، حيث سارع بفتح الأبواب للجميع حتى يتمكنوا من الخروج والنجاة ".

وأشار إلى أن "إسلام يلعب في أوقات فراغه كرة القدم بنشاط، كحارس مرمى في فريق الشباب في موسكو سبارتاك، وهذا العام سيبلغ من العمر 16 عاما".

وكان الطالب الروسي البالغ من العمر 15 سنة قد أرشد بنفسه أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء هجوم كروكوس الإرهابي بكل بطولة وشجاعة.

وأكد إسلام أنه كان يقوم بعمله فقط، ومن بين أقواله : "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون".

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هذا وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: RT