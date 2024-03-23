تكريم رجل روسي أنقذ حياة زوجته وآخرين ببطولة وشجاعة نادرتين ضد أحد الإرهابيين في مركز كروكوس

أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، بتكريم الرجل الذي قام بتحييد أحد الإرهابيين في مركز كروكوس التجاري، ومنحه مكافأة.

وقالت اللجنة في بيان: "خلال الهجوم الإرهابي، أظهر أحد الحاضرين في القاعة شجاعة منقطعة النظير. الرجل الذي كان يحاول حماية زوجته من الإرهابيين حين كانوا يطلقون النار على الناس، هاجم أحدهم وقام بتحييده. وبتصرفاته الشجاعة والحاسمة، أنقذ حياة الناس من حوله في تلك اللحظة".

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وقال الرجل نفسه، ويدعى ميخائيل، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية إنه اتخذ قرار مهاجمة الإرهابي بشكل لحظي تقريبا.

وأشار إلى أنه قام بدفع زوجته بعيدا لدرء الخطر الذي قد تتعرض له، وركض مسرعا نحو الإرهابي، وأمسك ببندقيته الرشاشة، وأنزله إلى الأرض وبدأ في ضربه على رأسه.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي