السفير الروسي لدى لبنان: الهجوم الإرهابي في موسكو عمل جبان وخسيس

وصف السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو بالعمل الجبان والخسيس.

وأشار ألكسندر روداكوف خلال وقفة تضامنية أمام السفارة الروسية ببيروت بحضور شخصيات وأحزاب لبنانية، إلى إنجازات الشعب الروسي وقدرته على التصدي للتحديات.

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وأكد روداكوف على تمسك روسيا بمسارها ودعم الشعوب التي تتبنى مبادئ العدالة والحرية.

ووجه السفير الشكر لكل من وقف إلى جانب روسيا في هذه الظروف الصعبة.

وفي وقت سابق أشعل لبنانيون شموعا أمام مبنى السفارة الروسية ببيروت تضامنا مع روسيا الاتحادية.

وكانت الخارجية اللبنانية وأحزاب سياسية في لبنان قد دانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان "ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى".

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واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة، أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT