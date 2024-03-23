بوتين: الغرب يحول كل شيء لمنفعته ويفسره لصالحه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم الصحفي أندريه كوندراشوف "بلغراد"، الذي عُرضت مقتطفات منه على قناة "روسيا-1" أن قصف يوغوسلافيا أظهر أن الغرب يحول كل شيء ويفسره لصالحه.

وقال بوتين: "هل تعرفون ما هي الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها؟ نظراؤنا الغربيون يحولون كل شيء لصالحهم دائما ويفسرون كل شيء لمنفعتهم".

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وأضاف بوتين أنه خلال الأحداث التي وقعت في القرم عام 2014، أجرى محادثة مع أحد زملائه الغربيين، الذي أشار إلى أن جميع دول "الناتو" تقريبا شاركت في العمل العسكري ضد يوغوسلافيا دون قرار من مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا؟ هل تعرفون ما هو الجواب؟ كان الجواب هو أنه كانت هناك حرب أهلية لمدة 8 سنوات، والناس يقتلون، وكان من الضروري وضع حد لها".

وأردف: "حسنا، اذهبوا إلى مجلس الأمن، واحصلوا على الإذن وتصرفوا. ولكنهم لم يذهبوا، وفعلوا الأمر بهذه الطريقة".

وأشار الرئيس إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتذكر الأحداث التي وقعت قبل 10 سنوات. مضيفا: "بعد ذلك، بعد عام 2014، بدأت حرب أهلية في أوكرانيا، وبدأت العمليات العسكرية المتكررة ضد ثوار دونباس. واستمر هذا 8 سنوات بالضبط".

نفذ "الناتو" العملية العسكرية ضد "يوغسلافيا" دون موافقة مجلس الأمن الدولي بناء على تأكيد الدول الغربية بأن سلطات جمهورية يوغوسلافيا قد نفذت تطهيرا عرقيا في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك.

استمرت الغارات الجوية لحلف "الناتو" من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999.

المصدر: نوفوستي