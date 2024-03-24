البابا فرنسيس يصف هجوم "كروكوس" الإرهابي بغير الإنساني

وصف راعي الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس قرب موسكو، بأنه تصرف غير إنساني ويهين الرب.

وقال البابا في ختام قداس أحد الشعانين، الذي تحتفل به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: "أصلي من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تم ارتكابه قرب موسكو. فليقبل الرب نفوسهم في مملكته بسلام ويطمئن أحباءهم. وليغير قلوب أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال اللاإنسانية التي تسيء إلى الرب الذي أمر بعدم القتل".

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كما دعا البابا، إلى الصلاة من أجل جميع الذين يعانون من الحروب "خاصة في أوكرانيا حيث انقطعت الكهرباء عن الكثيرين بسبب الهجمات على البنية التحتية" . كما حذر من خطورة تفاقم المعاناة وخطر وقوع مأساة إنسانية.

وتجول البابا البالغ من العمر 87 عاما في ساحة القديس بطرس في سيارة بابوية مفتوحة، لتحية المؤمنين، لكنه لم يلقي خطبة. وسبق أن فعل ذلك في الأسابيع الأخيرة بسبب ضعف صوته بعد المرض.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس