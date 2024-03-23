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فيديو.. سفير مملكة البحرين يضع باقة من الورود قرب مركز "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو

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وضع أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين لدى موسكو باقة من الورود قرب نصب تذكاري عند مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو تخليدا لضحايا الهجوم الإرهابي.

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وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بعث أمس برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، معربا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وشعب روسيا.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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